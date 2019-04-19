Странные фото, на которых сразу и не поймешь, что здесь происходит

Свежая порция непонятностей и абсурда, с которыми сталкиваются люди в обычной жизни! От странно целующейся парочки и рыцаря в пункте предполетного досмотра до очков с жалюзи и бананового дирижёра - окунитесь в мир вопросов и отсутствия логики!