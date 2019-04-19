Погуляли так погуляли: Нетрезвые девушки возвращаются домой В английском языке есть такое выражение, как "тропа позора" (walk of shame), которым называют возвращение девушек домой под утро после веселых вечеринок. Фото, которые можно охарактеризовать этой фразой, ждут вас в этой подборке.