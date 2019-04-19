|
|
Необычная и забавная подача блюд с разных уголков мира
Наверное, нужно очень сильно хотеть есть, чтобы отведать блюда, поданные в таком виде… или быть настолько же безбашенным, как и те, кто сделал эти фотографии и заказал эти блюда! Понятно, конечно, что заведения общественного питания в условиях жесткой конкуренции стараются проявить всю свою фантазию, чтобы привлечь как можно больше посетителей, поэтому чем сумасшедшее идея, тем, по их мнению, лучше! Пирожное на стакане, пицца с M&M's, салат в баночке и еще множество блюд, которые даже невозможно описать словами.
Экзотические фрукты, которые вы увидите впервые в жизни (Фото)
Погуляли так погуляли: Нетрезвые девушки возвращаются домой
Маникюр 2019: Ультрамодный весенний дизайн темных оттенков (Фото)
Странные фото, на которых сразу и не поймешь, что здесь происходит
Украинские звезды на музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019" (Фото)
Вы будете смеяться: Веселые демотиваторы для хорошего настроения
"Гора" из "Игры престолов": История потрясающего актера и силача
Саркастические комментарии из соцсетей, от которых невозможно сдержать смех
Что означают движения малыша и как это отражается на здоровье ребенка
Увидеть Париж и умереть: Девушка с юмором выступает против селфи возле памяток архитектуры
Бизнес-вумен эпохи Ренессанса: Пристижные профессии для знатных дам
Канада такая Канада: Прикольные моменты из повседневной жизни
Мода 2019: Актуальные тренды женских стрижек на весну-лето (Фото)
Неприятности случаются: Курьезные снимки для хорошего настроения
Как сохранить стройность без строгих диет
Правильное питание: самые распространенные мифы
Атмосферные пейзажи талантливого фотографа и авантюриста из Нью-Йорка (Фото)
То, что мусор для одного, для другого - любимая вещь: интересные находки с барахолок
Фотошопный троллинг: графический дизайнер издевается над фотками людей, причем по их же просьбе
Страна вечных песков и древних цивилизаций: обыденная жизнь египтян (Фото)
Lincoln Blackwood: Черный пикап, сконструировано на основе эксперимента (Фото)
Гениальные решения от мастеров с фантазией
Время изменчиво: Как с годами менялись самые крупные города планеты (Фото)
Смех до слез: Очень забавные и курьезные моменты из мира спорта
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 апреля