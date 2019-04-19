Необычная и забавная подача блюд с разных уголков мира

Наверное, нужно очень сильно хотеть есть, чтобы отведать блюда, поданные в таком виде… или быть настолько же безбашенным, как и те, кто сделал эти фотографии и заказал эти блюда! Понятно, конечно, что заведения общественного питания в условиях жесткой конкуренции стараются проявить всю свою фантазию, чтобы привлечь как можно больше посетителей, поэтому чем сумасшедшее идея, тем, по их мнению, лучше! Пирожное на стакане, пицца с M&M's, салат в баночке и еще множество блюд, которые даже невозможно описать словами.