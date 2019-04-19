Скачать
Пятница, 19.04.2019
Необычная и забавная подача блюд с разных уголков мира
1 / 22

Необычная и забавная подача блюд с разных уголков мира

Наверное, нужно очень сильно хотеть есть, чтобы отведать блюда, поданные в таком виде… или быть настолько же безбашенным, как и те, кто сделал эти фотографии и заказал эти блюда! Понятно, конечно, что заведения общественного питания в условиях жесткой конкуренции стараются проявить всю свою фантазию, чтобы привлечь как можно больше посетителей, поэтому чем сумасшедшее идея, тем, по их мнению, лучше! Пирожное на стакане, пицца с M&M's, салат в баночке и еще множество блюд, которые даже невозможно описать словами.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Прикол, Неудачная подача блюд, Смешные блюда, Веселая кухня, Забавная подача блюд.
14:36 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь