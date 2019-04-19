Когда с женой не скучно: Уморительные приколы от прекрасного пола

Женщины - это не только прекрасные создания, но и обладательницы отличного чувства юмора. Здоровая доза розыгрышей помогают сохранить улыбку и удержать на плаву любовную лодку, бороздящую просторы семейной жизни!