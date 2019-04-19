Эти кошки явно имеют черный пояс по ниндзюцу Древнее японское боевое искусство ниндзюцу сейчас людьми, может, и забыто почти полностью, но современные кошки все еще в совершенстве владеют этим искусством, поскольку их способность прятаться в неожиданных местах и царапать людей не имеет равных. От выглядывающей головы из-под кухонного шкафа до глаз, торчащих из кулька, до кошки, перевоплотившейся в собаку, и кошки, спрятавшейся на фоне ковра, взгляните на этих пушистых ниндзя, которые шокируют вас своим уровнем мастерства!