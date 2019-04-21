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Понедельник, 22.04.2019
Сплошная милота: причины любить ежиков больше, чем котов
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Сплошная милота: причины любить ежиков больше, чем котов

В роли домашних питомце обычно видят только кошек и собак. Ну, в основном. Что ж, собаки – это другая история. А вот кошки… скажем так, не все их достоинства можно назвать таковыми, а уж недостатков сколько! Но в этом посте вы увидите, что есть еще что есть еще одно животное, которое с легкостью может заставить кошек (а порой и собак!) усомниться в своей важности. Итак, почему ежики намного лучше кошек?
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Животные, Коты, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Умора, Прикол, Ежики, Ежи, Хохот.
23:22 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф
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