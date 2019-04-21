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Сплошная милота: причины любить ежиков больше, чем котов
В роли домашних питомце обычно видят только кошек и собак. Ну, в основном. Что ж, собаки – это другая история. А вот кошки… скажем так, не все их достоинства можно назвать таковыми, а уж недостатков сколько! Но в этом посте вы увидите, что есть еще что есть еще одно животное, которое с легкостью может заставить кошек (а порой и собак!) усомниться в своей важности. Итак, почему ежики намного лучше кошек?
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