Сплошная милота: причины любить ежиков больше, чем котов В роли домашних питомце обычно видят только кошек и собак. Ну, в основном. Что ж, собаки – это другая история. А вот кошки… скажем так, не все их достоинства можно назвать таковыми, а уж недостатков сколько! Но в этом посте вы увидите, что есть еще что есть еще одно животное, которое с легкостью может заставить кошек (а порой и собак!) усомниться в своей важности. Итак, почему ежики намного лучше кошек?