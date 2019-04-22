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Свежая подборка курьезов из серии: "Неприятности случаются"
Фейлы могут произойти с каждым из нас, и попасть в неприятности может практически каждый. Но тем не менее, посмотреть на чужие фейлы всегда забавно. Не стоит принимать подобные фотографии слишком близко к сердцу.
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