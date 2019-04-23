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"Герои" нашего времени: люди с отличной смекалкой
Найти выход из любой сложившейся ситуации сумеет не каждый из нас. Смекалка - это врожденный талант. Герои нашего сегодняшнего обзора - яркое тому подтверждение. Всем хорошего просмотра!
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