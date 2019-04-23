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Вторник, 23.04.2019
"Я устал, окончен бой": Курьезные поступки людей, проигравших битву против лени
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"Я устал, окончен бой": Курьезные поступки людей, проигравших битву против лени

Некоторые люди настолько обленились, что порой им даже не хочется совершать такие привычные вещи, как пешая прогулка или они даже не в состоянии взять стакан воды. Такие люди придумывают различные ухищрения по упрощению своей жизни, чтобы не сделать лишних движений.
4tololo.ru
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