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Вторник, 23.04.2019
Доказательства того, что котики тоже умеют развлекаться
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Доказательства того, что котики тоже умеют развлекаться

Наши любимые коты зачастую ведут себя так, как будто они тут цари и вообще самые главные и все им должны. Но бывают моменты, когда в их программе как будто слетают настройки и они начинают вести себя, мягко говоря, странновато.
Фото:zefirka.net
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