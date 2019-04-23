Доказательства того, что котики тоже умеют развлекаться

Наши любимые коты зачастую ведут себя так, как будто они тут цари и вообще самые главные и все им должны. Но бывают моменты, когда в их программе как будто слетают настройки и они начинают вести себя, мягко говоря, странновато.