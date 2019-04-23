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Вторник, 23.04.2019
Ох уж эти лайфхакеры: люди, которые явно пришли из будущего
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Ох уж эти лайфхакеры: люди, которые явно пришли из будущего

Неужели, при нахождении очередного полезного лайфхака вы ни разу не задавались вопросом, откуда люди это знают? Все проще, чем вы думаете, это стало возможно благодаря банальным путешествиям во времени. Просто путешественники из будущего живут среди нас и иногда раскрывают нам свои секреты из 3000-го года. 30 гениальных лайфхаков от людей из будущего ждут вас далее.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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