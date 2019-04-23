Детям вход запрещен: походы в магазин с маленькими шалунишками

Все родители прекрасно знают, что походы в магазин с маленькими детьми могут превратиться в настоящее испытание. Если малыш своенравный и ему позволяют делать все, что он хочет, тогда ждать беды. Эти фотографии - лишнее тому подтверждение.