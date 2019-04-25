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Четверг, 25.04.2019
Британцы такие британцы: самые нелепые жалобы туристов из Англии на отдых за границей
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Британцы такие британцы: самые нелепые жалобы туристов из Англии на отдых за границей

Приближается сезон отпусков, и стаи британских туристов потянулись на пляжи Испании, Греции и Италии. Многие умеют себя вести за границей, но еще жив стереотип о британце, который вечно всем недоволен и забывает намазаться солнцезащитным кремом. Иногда британцам довольно сложно не совершить типичный для своего собрата огрех, когда они заходят в ближайший магазин и всерьез рассчитывают, что там говорят по-английски. И нечего пытаться изобразить греческий, говоря на том же английском с притворным греческим акцентом, это выглядит глуповато.
Фото: bigpicture.ru
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