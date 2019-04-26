Все проблемы решаемы: многообразие смекалки и инженерной мысли обычных людей А вот и очередная коллекция фотографий, демонстрирующих безграничную фантазию, умение не унывать по мелочам и находить выход из любой ситуации! От квадрокоптера вместо штатива для капельницы до игрушек-пищалок в роли парктроника — взгляните на все многообразие смекалки и инженерной мысли обычных людей!