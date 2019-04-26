Самое главное - это поймать момент В век современных технологий сделать фотографию может почти каждый человек, ведь для этого всего лишь нужен телефон с камерой или фотоаппарат. Однако для хорошего фото этого недостаточно. И важны даже не столько навыки обращения с камерой, а умение оказаться в нужное время в нужном месте и нажать на кнопку. Чаще всего этого достаточно, чтобы получился идеальный кадр. Такой, как все представленные в данном посте. Наслаждайтесь!