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Пятница, 26.04.2019
Самое главное - это поймать момент
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Самое главное - это поймать момент

В век современных технологий сделать фотографию может почти каждый человек, ведь для этого всего лишь нужен телефон с камерой или фотоаппарат. Однако для хорошего фото этого недостаточно. И важны даже не столько навыки обращения с камерой, а умение оказаться в нужное время в нужном месте и нажать на кнопку. Чаще всего этого достаточно, чтобы получился идеальный кадр. Такой, как все представленные в данном посте. Наслаждайтесь!
jumor.temaretik.com
фото: jumor.temaretik.com
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