Смех да и только: Почти получилось

Специально ли, по какой-то случайности или по незнанию, но все эти люди потерпели неудачу в своем деле. Кто-то не знает, как выглядит детская кукла, кто-то не смог припарковаться, кто-то не умеет правильно устанавливать краны… Людям так многому нужно еще научиться!..