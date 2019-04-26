Просто милота: позитивные снимки собак и детей Наличие в доме собаки - невероятное счастье для ребенка. Он может с ним играть, веселиться и улыбаться, но главное - с самого детства у него развиваются чувство ответственности и забота о животных. Поэтому предлагаем посмотреть на милые фото детей с их верными друзьями.