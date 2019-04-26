Смех до слез: Когда френдзона является печальным диагнозом Все герои из этого поста - настоящие бедолаги, которые пытаются добиться от девушек взаимных чувств, но все равно остаются "лучшими друзьями". Обязательно смотрим далее подборку, которая и вышла довольно смешной, но местами почему-то даже очень печальной.