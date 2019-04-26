Гениальная маскировка: Найдите пушистиков на фото Кошки – удивительные животные. Они игривые, независимые и очень забавные. А еще некоторые из них обладают способностью спрятаться на самом видном месте, да так, что потом и не найдешь. В нашей сегодняшней подборке – настоящие гении маскировки.