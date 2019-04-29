Забавные животные, от которых невозможно сдержать улыбку (Видео)

Кто из нас не любит позабавится с маленькими и пушистыми любимчиками? Предлагаем вам просмотреть забавное видео с животными, которые поднимут вам настроение до наивысшего уровня позитива.