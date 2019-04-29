Забавные комиксы о жизненных проблемах, знакомых каждому Главной отличительной чертой комиксов является то, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет на последней картинке, поэтому они всегда интересны. А если комиксы ещё и смешные, то это явный секрет успеха.