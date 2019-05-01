Железный трон из "Игры престолов" может быть не только из железа

"Игра престолов" по-прежнему приковывает к экранам внимание своих фанатов, которые с нетерпением ждут развязки фэнтези-сериала по мотивам романов Джорджа Р. Р. Мартина. Поклонникам телесериала не дает покоя ответ на вопрос, кто же в итоге станет правителем Семи Королевств, а пока дело идет к развязке, некоторые самостоятельно мастерят Железные троны из подручных средств, проявляя всю свою фантазию, и, соревнуясь друг с другом в оригинальности и креативе, представляют себя на месте правителя!