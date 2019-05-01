Скачать
Среда, 01.05.2019
Железный трон из "Игры престолов" может быть не только из железа
1 / 23

Железный трон из "Игры престолов" может быть не только из железа

"Игра престолов" по-прежнему приковывает к экранам внимание своих фанатов, которые с нетерпением ждут развязки фэнтези-сериала по мотивам романов Джорджа Р. Р. Мартина. Поклонникам телесериала не дает покоя ответ на вопрос, кто же в итоге станет правителем Семи Королевств, а пока дело идет к развязке, некоторые самостоятельно мастерят Железные троны из подручных средств, проявляя всю свою фантазию, и, соревнуясь друг с другом в оригинальности и креативе, представляют себя на месте правителя!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Сериал, Улыбка, Настроение, Игра престолов, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Интересно, Смешное, Приколы, Прикол, Фотоснимки, Железный трон.
11:36 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь