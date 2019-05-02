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Четверг, 02.05.2019
Заряд приятных эмоций в картинках
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Заряд приятных эмоций в картинках

И вновь приглашаем вас к просмотру фотографий, наполненных целой гаммой чувств и эмоций, которые не требуют никакого описания, потому что говорят сами за себя. От радости песика, сидящего на руках своего любящего хозяина, до умиротворяющего пейзажа туманного рассвета над холмами, взгляните на эти прекрасные снимки, которые зададут позитивный настрой на грядущий день!
bugaga.ru
pixabay.com
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