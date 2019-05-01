Ужас филолога: Как одной надписью испортить себе настроение

В этой тематической подборке вы увидите такие ошибки, которые безумно бесят образованных людей. Далее вас ждут ошибки в стиле "тся/ться", "ни/не" и даже "кофе экспрессо". Осторожнее с просмотром, ведь нервно дергающийся глаз вам точно обеспечен.