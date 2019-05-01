Серия забавных гениальных лайфхаков на все случаи жизни Неужели, при нахождении очередного полезного лайфхака вы ни разу не задавались вопросом, откуда люди это знают? Так вот, мы собрала для тебя несколько крутых лайфхаков, на которые стоит обратить внимание! Они могут пригодиться в совершенно необычной ситуации!