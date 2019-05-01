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Среда, 01.05.2019
Серия забавных гениальных лайфхаков на все случаи жизни
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Серия забавных гениальных лайфхаков на все случаи жизни

Неужели, при нахождении очередного полезного лайфхака вы ни разу не задавались вопросом, откуда люди это знают? Так вот, мы собрала для тебя несколько крутых лайфхаков, на которые стоит обратить внимание! Они могут пригодиться в совершенно необычной ситуации!
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Смех, Юмор, Курьез, Лень, Смешное, Ленивые люди, Лайфхаки, Полезности, Собразительные люди, Лайфхаки для жизни.
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