Смешные судебные иски из жизни людей Кто говорил, что работа у судей слишком скучная и разнообразная? Бывают случаи, когда им приходится сталкиваться с исковыми заявлениями, которым по сюжету позавидуют лучшие сценаристы Голливуда. Предлагаю вашему вниманию такую необычно-занимательную подборку.