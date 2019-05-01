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Среда, 01.05.2019
Остроумные шутки для любителей сарказма
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Остроумные шутки для любителей сарказма

Открытки с неподражаемым сарказмом. Середина рабочей недели — не самое простое время, когда хочется немного поворчать просто для того, чтобы немного взбодриться. И если саркастичные замечания помогают вам прийти в форму, то мы подготовили коллекцию открыток специально для вас.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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Смех, Шутки, Юмор, Курьез, Смешно, Приколы, Сарказм, Хохот, Остроумные шутки, Любители сарказма.
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