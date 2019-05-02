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Воскресенье, 05.05.2019
"Мстители: Финал": невероятно милые изображения мини-героев в виде мишек
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"Мстители: Финал": невероятно милые изображения мини-героев в виде мишек

Tu And Ted - ник иллюстратора, что создает милые картинки и комиксы, где героями являются мишки. И его последними работами стали изображения персонажей из "Мстителей" в виде чибиков (герои в миниатюре) и медведей.
wuzzup.ru
Фото: Instagram
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Мстители, Кино, Фильм, Настроение, Позитив, Изображение, Рисунок, Герои, Милота, Мстители: Финал, Tu And Ted.
22:08 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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