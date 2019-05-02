"Мстители: Финал": невероятно милые изображения мини-героев в виде мишек Tu And Ted - ник иллюстратора, что создает милые картинки и комиксы, где героями являются мишки. И его последними работами стали изображения персонажей из "Мстителей" в виде чибиков (герои в миниатюре) и медведей.