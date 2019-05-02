"Курьезные" туалеты со всего мира, которые удивят любого нормального дизайнера

В этом мире есть много бессмысленного и удивительного. Представляем тематические прикольные картинки с необычными дизайнами туалетов, со странными интерьерами уборных и всем тем, что относится к "комнатам для отдыха".