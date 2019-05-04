"Перешел на темную сторону": коты, которые определенно хотят вас убить

Вы можете сколько угодно думать, что все котики мягкие и пушистые, что им только и надо валяться и мурчать. Но на самом деле некоторые кошки — злобные гении. Ну или так кажется при первом взгляде на эти фотографии. По крайней мере, мы посмотрели и решили, что эти котики замышляют что-то нехорошее. Убедитесь сами.