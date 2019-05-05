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Воскресенье, 05.05.2019
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
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Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В США лучший друг жениха на свадьбе переоделся в белое платье, чтобы развеселить присутствующих на церемонии гостей. Дэвид должен был впервые увидеть свою невесту в свадебном платье, но лучший друг Тимми решил над ним подшутить.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Свадьба, Невеста, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Жених, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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