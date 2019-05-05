Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху В США лучший друг жениха на свадьбе переоделся в белое платье, чтобы развеселить присутствующих на церемонии гостей. Дэвид должен был впервые увидеть свою невесту в свадебном платье, но лучший друг Тимми решил над ним подшутить.