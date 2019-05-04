Когда урок слишком скучный: забавные рисунки учеников и студентов в учебниках

Когда преподаватель просит открыть учебник на определенной странице, вполне естественно, что у учеников и студентов включается умственная деятельность и просыпается творчество. Кто-то назовет это вандализмом, но это можно рассматривать и как творческое самовыражение. В конце концов, если учащийся делает это в собственном учебнике или тетради для упражнений, почему бы и нет.