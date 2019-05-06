Давайте посмеемся: смешные приколы с просторов сети Сегодня в выпуске: вся правда о медкомиссии в военкомате; несколько слов по-деревенски; за что я люблю физику; зелье для приворота принца; немного статистики о браках; что такое массовая коргия и прочие приколы.