Все проблемы решаемы: образцы невероятной человеческой смекалки Очередная порция человеческой смекалки и оригинальных выходов из затруднительных ситуаций, которые могут послужить вдохновением для многих! От кресла из песка и незамысловатого ремонта вьетнамок до импровизированного, но работающего компьютера — взгляните на эти замечательные примеры решения бытовых проблем!