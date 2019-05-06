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Все проблемы решаемы: образцы невероятной человеческой смекалки
Очередная порция человеческой смекалки и оригинальных выходов из затруднительных ситуаций, которые могут послужить вдохновением для многих! От кресла из песка и незамысловатого ремонта вьетнамок до импровизированного, но работающего компьютера — взгляните на эти замечательные примеры решения бытовых проблем!
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