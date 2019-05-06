Когда ракурс решает: снимки, сделанные креативными авторами Умело используя ракурс, можно создать настоящий фотошедевр! Главное, проявить всю свою фантазию и "включить" творчество! А пока предлагаем вам вдохновиться фотографиями, сделанными креативными авторами, ловко обыгравшими ракурс!