Смешно и остроумно: цитаты великой Фаины Раневской Существую мастера остроумия, люди, которые одной фразой могут высказать свою мысль. И таким человеком является великая советская актриса Фаина Раневская. Прошли десятилетия, а ее цитаты до сих живут и процветают.