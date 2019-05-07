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Среда, 08.05.2019
Котики, которые, кажется, что-то замышляют
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Котики, которые, кажется, что-то замышляют

Вы можете сколько угодно думать, что все котики мягкие и пушистые, что им только и надо валяться и мурчать. Но на самом деле некоторые кошки — злобные гении. Ну или так кажется при первом взгляде на эти фотографии. По крайней мере, мы посмотрели и решили, что эти котики замышляют что-то нехорошее. Убедитесь сами.
Фото: pitomci.temadnya.com
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13:39 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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