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Среда, 08.05.2019
Двойняшки-близняшки: животных, которые нашли своих себя среди мягких игрушек
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Двойняшки-близняшки: животных, которые нашли своих себя среди мягких игрушек

Плюшевые игрушки не зря делаются в форме животных, ведь они один из самых очаровательных вещей на Земле. Животные это заметили, и никак не могут взять в голову, зачем людям их несчастные плюшевые копии, когда настоящего пушистика хватит каждому. Четвероногие друзья решили покончить с этой несправедливостью и предоставить хозяевам выбор "либо мы, либо они". В их глаза так и читается: "Малыш, но я же лучше игрушки", и с этим трудно не согласиться.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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23:25 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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