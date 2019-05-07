Двойняшки-близняшки: животных, которые нашли своих себя среди мягких игрушек

Плюшевые игрушки не зря делаются в форме животных, ведь они один из самых очаровательных вещей на Земле. Животные это заметили, и никак не могут взять в голову, зачем людям их несчастные плюшевые копии, когда настоящего пушистика хватит каждому. Четвероногие друзья решили покончить с этой несправедливостью и предоставить хозяевам выбор "либо мы, либо они". В их глаза так и читается: "Малыш, но я же лучше игрушки", и с этим трудно не согласиться.