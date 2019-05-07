Только любящий хозяин может перетерпеть от своего питомца абсолютно все

Кошки и собаки невероятно любознательные существа и порой из-за своего чрезмерного любопытства оказываются в курьезных и очень смешных ситуациях. Посмотрите, как домашние питомцы вступают в неравный бой с предметами мебели и в итоге застревают в ней, находясь при этом в очень смешных и нелепых позах. Смотрим.