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Только любящий хозяин может перетерпеть от своего питомца абсолютно все
Кошки и собаки невероятно любознательные существа и порой из-за своего чрезмерного любопытства оказываются в курьезных и очень смешных ситуациях. Посмотрите, как домашние питомцы вступают в неравный бой с предметами мебели и в итоге застревают в ней, находясь при этом в очень смешных и нелепых позах. Смотрим.
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