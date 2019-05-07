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Среда, 08.05.2019
Только любящий хозяин может перетерпеть от своего питомца абсолютно все
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Только любящий хозяин может перетерпеть от своего питомца абсолютно все

Кошки и собаки невероятно любознательные существа и порой из-за своего чрезмерного любопытства оказываются в курьезных и очень смешных ситуациях. Посмотрите, как домашние питомцы вступают в неравный бой с предметами мебели и в итоге застревают в ней, находясь при этом в очень смешных и нелепых позах. Смотрим.
Фото: jumor.temaretik.com
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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
15:55 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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