Забавные ситуации, которые произошли во время знакомства в сети

Ни для кого не секрет, что в наши дни многие знакомства происходят благодаря интернету. Сейчас существует огромное множество различных сайтов и приложений для знакомств, которые помогают людям найти свою вторую половинку.