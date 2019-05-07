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Среда, 08.05.2019
Забавные ситуации, которые произошли во время знакомства в сети
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Забавные ситуации, которые произошли во время знакомства в сети

Ни для кого не секрет, что в наши дни многие знакомства происходят благодаря интернету. Сейчас существует огромное множество различных сайтов и приложений для знакомств, которые помогают людям найти свою вторую половинку.
trinixy.ru
Фото: pixabay.com
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20:12 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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