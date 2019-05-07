Дурацкие прически, после которых вы будете боятся посещать парикмахера

Трудно себе представить реакцию людей, которые сталкиваются со всеми ними в реальной жизни. Возможно, большинство из нас не смогли бы сдержать улыбки или даже смеха. Давайте проверим?