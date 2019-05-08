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Смешные диалоги и комментарии с просторов интернета
Давайте отвлечемся от своих дел, чтобы посмотреть на свежую порцию юмора из социальных сетей. Смешные картинки с надписями, колкие высказывания и комментарии, забавные шутки - все это вы увидите далее.
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