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Среда, 08.05.2019
Забавные случаи из походов, которые доведут вас до истерического смеха
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Забавные случаи из походов, которые доведут вас до истерического смеха

Поход - это небольшое, а у кого-то может быть и крупное приключение, где человека может ожидать практически все что угодно. Сегодня мы хотели бы показать вам небольшую подборку фотографий из похода, которые подготовят вас к тому, что может произойти.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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