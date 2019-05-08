Забавные случаи из походов, которые доведут вас до истерического смеха

Поход - это небольшое, а у кого-то может быть и крупное приключение, где человека может ожидать практически все что угодно. Сегодня мы хотели бы показать вам небольшую подборку фотографий из похода, которые подготовят вас к тому, что может произойти.