Креативный дизайн: подборка самых странных туалетов

Туалет это не то место, где нам хочется видеть нечто странное и абсурдное, ведь там мы расслабляемся и находим нужный нам покой, но видимо авторы сегодняшних туалетов об этом не догадываются. Подборка самых странных туалетов в продолжении.