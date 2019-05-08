Пицца-башмак, креативные футболки и странные статуэтки: необычные предметы с барахолок Многие посещают барахолки и секонд-хенды, чтобы найти хорошие вещи по привлекательным ценам. В процессе поиска встречаются невообразимые, страшные и просто очень странные предметы. Пользователи Facebook активно делятся такими находками в специальном сообществе. В описании сказано, что данная группа не для слабонервных и тонкокожих, ведь некоторые вещи могут смутить кого угодно. Предлагаем вам взглянуть на некоторые предметы, которые так запомнились впечатлительным покупателям.