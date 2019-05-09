Быть дизайнером не просто: очень "удачные" примеры дизайна вещей

Быть дизайнером вообще не просто. Это сложная задача, которая требует наличие вкуса. Но порой в дизайнеры идут те, кто вообще по ходу не знает, что это такое и такие вот горе-дизайнеры рождают на свет провальные вещи, которые некоторые люди зачем-то потом носят.