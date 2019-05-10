Уморительные демотиваторы для отличного настроения на целый день

Уморительная подборка демотиваторов, которая скрасит ваш день. Когда бабушке нечем заняться, подушка безопасности в автомобиле, креативный дворник и остальные демотиваторы в продолжении поста.