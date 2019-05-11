Самые глупые фотоснимки из отпуска: мастер класс как не нужно фотографироваться

Наступает пора отпусков и теплых выходных, когда на работу возвращаться ох как не хочется. А когда все-таки приходится включаться в рутину, то остается только с тоской вспоминать любимые моменты прошедшего отпуска. И в этом помогают вот такие фотографии. Этой подборкой мы хотим показать примеры того, как не стоит фотографироваться во время отдыха, особенно семейного.