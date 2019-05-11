Снимки самых жизненных неудач: каждый сможет узнать себя Иногда случаются вещи, которые хоть и не дотягивают до глобальной катастрофы, но происходят так часто, что успели достать каждого второго на этой планете. Мы не удивимся, если в мире существует тайное сообщество людей, которые потерпели крах при попытке открыть банку, не смогли равномерно загореть и потеряли классное место на парковке из-за другого водителя. Мы нашли фото, посмотрев на которые вы точно скажете: "О, у меня тоже так было".