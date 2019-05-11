Чужой: невероятно смешные случаи маскировки

Не всегда то, что вы видите, соответствует реальности. Порой стоит только присмотреться - и вы будете сильно удивлены. Но, кстати говоря, у баклажанов, котов и хлорки отличный уровень маскировки!